(Старкина) Ефимия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старкина) Ефимия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1870

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1870

Отец: Старкин Яков Андреевич

Мать: Евдокия Ильинична

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