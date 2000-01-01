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(Старкина) Ефимия Яковлевна
(Старкина) Ефимия Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.07.1870
Пол
Женский
Отец
Старкин Яков Андреевич
1836 г.р.
Мать
Евдокия Ильинична
1835 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1870
Отец:
Старкин Яков Андреевич
Мать:
Евдокия Ильинична
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