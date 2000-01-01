Евдокия Ильинична
Место рожденияНикитино, Николаевский район, Ульяновская область
Дата рождения1835
Дата смерти24.02.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1870
Дочь: Ефимия Яковлевна
Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
21.10.1878
Сын: Старкин Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Смерть
24.02.1913