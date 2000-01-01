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Евдокия Ильинична

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Место рождения

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

24.02.1913

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Старкин Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1870

Дочь: Ефимия Яковлевна

Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
21.10.1878

Сын: Старкин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Андреевич

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Смерть
24.02.1913
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