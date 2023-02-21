Старкин Василий Яковлевич
Место рожденияНикитино, Николаевский район, Ульяновская область
Дата рождения27.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.02.1881
Отец: Старкин Яков Яковлевич
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.01.1900
Жена: Старкина Ксения Акимова
Рождение ребёнка
1919
Сын: Старкин Николай
Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Васильевна
Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старкина Домна Ивановна
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Россия
Смерть
Неизвестно
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Похороны
Неизвестно
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан