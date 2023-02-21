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Старкин Василий Яковлевич

Место рождения

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область

Дата рождения

27.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1881

Отец: Старкин Яков Яковлевич

Мать: Старкина Анна Климентьевна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.01.1900

Жена: Старкина Ксения Акимова

Рождение ребёнка
1919

Сын: Старкин Николай

Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Васильевна

Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкина Домна Ивановна

Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Россия
Смерть
Неизвестно
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Похороны
Неизвестно
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
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