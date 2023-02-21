Старкина (Девяткина) Анна Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (Девяткина) Анна Климентьевна

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Место рождения

с. Давыдовка, Россия

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Девяткин Климент Иларионович

Мать: Девяткина Анисья Семёнова

с. Давыдовка, Россия
Бракосочетание
09.01.1878

Муж: Старкин Яков Яковлевич

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1879

Дочь: Матвеев Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.02.1881

Сын: Старкин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.11.1882

Дочь: Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1885

Сын: Старкин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
08.09.1888

Сын: Старкин Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1889

Сын: Старкин Кузьма Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1892

Сын: Старкин Парфирий Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.08.1894

Сын: Старкин Архип Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1897

Сын: Старкин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Старкин Яков Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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