Старкин Кузьма Яковлевич
Место рожденияНикитино, Николаевский район, Ульяновская область
Дата рождения23.10.1889
Дата смерти21.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1889
Отец: Старкин Яков Яковлевич
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Яничкина Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Старкина Евдокия Тимофеевна
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Россия
Рождение ребёнка
18.07.1923
Дочь: Гордеева Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Старкина Евдокия Тимофеевна
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.1943
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область