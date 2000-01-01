Старкина Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1885

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Яничкина Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Старкин Кузьма Яковлевич

Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Россия
Рождение ребёнка
18.07.1923

Дочь: Гордеева Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Старкин Кузьма Яковлевич

Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Кузьма Яковлевич

Смерть
1959
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