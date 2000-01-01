Старкина Евдокия Тимофеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1885
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Яничкина Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Старкин Кузьма Яковлевич
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Россия
Рождение ребёнка
18.07.1923
Дочь: Гордеева Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Старкин Кузьма Яковлевич
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959