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Старкин Парфирий Яковлевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область

Дата рождения

23.02.1892

Дата смерти

23.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1892

Отец: Старкин Яков Яковлевич

Мать: Старкина Анна Климентьевна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1910

Жена: Старкина Евдокия Акимовна

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1913

Сын: Старкин Григорий Парфирьевич

Мать ребёнка: Старкина Евдокия Акимовна

никитино, николаевского р-он
Рождение ребёнка
1926

Сын: Старкин Яков Парфирьевич

Мать ребёнка: Старкина Евдокия Акимовна

Никитино, Николаевский р-н, Ульяновская обл. Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старкин Георгий Парфирьевич

Мать ребёнка: Старкина Евдокия Акимовна

Никитино, Николаевский р-н, Ульяновская обл. Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поповкина Полина Парфирьевна

Мать ребёнка: Старкина Евдокия Акимовна

Смерть
23.12.1972
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
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