Старкин Парфирий Яковлевич
Место рожденияНикитино, Николаевский район, Ульяновская область
Дата рождения23.02.1892
Дата смерти23.12.1972
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1892
Отец: Старкин Яков Яковлевич
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1910
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1913
Сын: Старкин Григорий Парфирьевич
Мать ребёнка: Старкина Евдокия Акимовна
никитино, николаевского р-он
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Старкина Евдокия Акимовна
Никитино, Николаевский р-н, Ульяновская обл. Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старкин Георгий Парфирьевич
Мать ребёнка: Старкина Евдокия Акимовна
Никитино, Николаевский р-н, Ульяновская обл. Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поповкина Полина Парфирьевна
Мать ребёнка: Старкина Евдокия Акимовна
Смерть
23.12.1972
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область