Старкина (Нуштаева (св- во 18.03.1950.)) Евдокия Акимовна
Место рожденияНикитино, Николаевский район, Ульяновская область
Дата рождения03.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1910
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1913
Сын: Старкин Григорий Парфирьевич
Отец ребёнка: Старкин Парфирий Яковлевич
никитино, николаевского р-он
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Старкин Парфирий Яковлевич
Никитино, Николаевский р-н, Ульяновская обл. Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старкин Георгий Парфирьевич
Отец ребёнка: Старкин Парфирий Яковлевич
Никитино, Николаевский р-н, Ульяновская обл. Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поповкина Полина Парфирьевна
Отец ребёнка: Старкин Парфирий Яковлевич
Смерть
Неизвестно