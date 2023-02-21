Старкина (Нуштаева (св- во 18.03.1950.)) Евдокия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркина (Нуштаева (св- во 18.03.1950.)) Евдокия Акимовна

Старкина (Нуштаева (св- во 18.03.1950.)) Евдокия Акимовна

avatar

Место рождения

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область

Дата рождения

03.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1910

Муж: Старкин Парфирий Яковлевич

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1913

Сын: Старкин Григорий Парфирьевич

Отец ребёнка: Старкин Парфирий Яковлевич

никитино, николаевского р-он
Рождение ребёнка
1926

Сын: Старкин Яков Парфирьевич

Отец ребёнка: Старкин Парфирий Яковлевич

Никитино, Николаевский р-н, Ульяновская обл. Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старкин Георгий Парфирьевич

Отец ребёнка: Старкин Парфирий Яковлевич

Никитино, Николаевский р-н, Ульяновская обл. Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поповкина Полина Парфирьевна

Отец ребёнка: Старкин Парфирий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close