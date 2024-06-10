Лисавенко Василий Терентиев
Место рождения
Дата рождения20.04.1885
Дата смерти16.10.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисофенко (Лисофенко) Мария
Мать ребёнка: Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1907
Сын: Лисавенко Прокопий Васильев
Мать ребёнка: Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева
Рождение ребёнка
09.02.1908
Мать ребёнка: Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева
Рождение ребёнка
10.10.1909
Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Параскева Васильева
Мать ребёнка: Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева
Рождение ребёнка
26.08.1916
Сын: Лисофенко Иван
Мать ребёнка: Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева
Рождение ребёнка
18.11.1918
Дочь: Лисофенко (Лисофенко) Екатерина
Мать ребёнка: Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева
Смерть
16.10.1975
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область