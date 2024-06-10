Лисавенко Василий Терентиев 20.04.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лисавенко Василий Терентиев

Место рождения

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

20.04.1885

Дата смерти

16.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1885

Отец: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов

Мать: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисофенко (Лисофенко) Мария

Мать ребёнка: Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева

Рождение ребёнка
19.02.1907

Сын: Лисавенко Прокопий Васильев

Мать ребёнка: Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.02.1908

Сын: Лисавенко Иван Васильев

Мать ребёнка: Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.10.1909

Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Параскева Васильева

Мать ребёнка: Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Лисофенко Фокий (Факей)

Мать ребёнка: Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева

Рождение ребёнка
26.08.1916

Сын: Лисофенко Иван

Мать ребёнка: Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.11.1918

Дочь: Лисофенко (Лисофенко) Екатерина

Мать ребёнка: Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
16.10.1975
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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