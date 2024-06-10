Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов

Место рождения

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Лисавенко Семен Константинов

Мать: Лисавенко Ксения Иванова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева

Рождение ребёнка
1874

Сын: Лисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев

Мать ребёнка: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.07.1876

Сын: Лисавенко Владимир Терентьев

Мать ребёнка: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.12.1877

Сын: Лисавенко(Лисофенко) Даниил Терентьевич

Мать ребёнка: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.02.1880

Сын: Лисавенко Тимофей Терентиев

Мать ребёнка: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.05.1883

Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Феодосия Терентьева

Мать ребёнка: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.04.1885

Сын: Лисавенко Василий Терентиев

Мать ребёнка: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.03.1887

Дочь: Лисавенко (Лисавенко (Лисофенко)) Евдокия Терентьева

Мать ребёнка: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.11.1888

Сын: Лисавенко (Лисофенко) Николай Терентиев

Мать ребёнка: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.07.1891

Дочь: Лисавенко (Лисавенко (Лисофенко)) Марфа Терентиева

Мать ребёнка: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Медведева (Лисавенко) Пелагея Терентьевна

Мать ребёнка: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
08.01.1897

Жена: Лисавенко (Ровных) Евгения Иванова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

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