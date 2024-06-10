Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Рождение ребёнка
01.07.1876
Сын: Лисавенко Владимир Терентьев
Мать ребёнка: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
09.12.1877
Рождение ребёнка
14.02.1880
Сын: Лисавенко Тимофей Терентиев
Мать ребёнка: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
25.05.1883
Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Феодосия Терентьева
Мать ребёнка: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
20.04.1885
Сын: Лисавенко Василий Терентиев
Мать ребёнка: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
01.03.1887
Дочь: Лисавенко (Лисавенко (Лисофенко)) Евдокия Терентьева
Мать ребёнка: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
29.11.1888
Рождение ребёнка
03.07.1891
Дочь: Лисавенко (Лисавенко (Лисофенко)) Марфа Терентиева
Мать ребёнка: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Медведева (Лисавенко) Пелагея Терентьевна
Мать ребёнка: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева
Бракосочетание
08.01.1897
Смерть
Неизвестно