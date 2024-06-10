Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева

Место рождения

Слободчикова

Дата рождения

1853

Дата смерти

1896

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободчикова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов

Рождение ребёнка
1874

Сын: Лисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев

Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.07.1876

Сын: Лисавенко Владимир Терентьев

Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.12.1877

Сын: Лисавенко(Лисофенко) Даниил Терентьевич

Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.02.1880

Сын: Лисавенко Тимофей Терентиев

Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.05.1883

Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Феодосия Терентьева

Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.04.1885

Сын: Лисавенко Василий Терентиев

Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.03.1887

Дочь: Лисавенко (Лисавенко (Лисофенко)) Евдокия Терентьева

Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.11.1888

Сын: Лисавенко (Лисофенко) Николай Терентиев

Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.07.1891

Дочь: Лисавенко (Лисавенко (Лисофенко)) Марфа Терентиева

Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Медведева (Лисавенко) Пелагея Терентьевна

Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1896
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: брюшной тиф

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