Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева
Место рожденияСлободчикова
Дата рождения1853
Дата смерти1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Лисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев
Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов
Сын: Лисавенко Владимир Терентьев
Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов
Сын: Лисавенко Тимофей Терентиев
Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов
Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Феодосия Терентьева
Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов
Сын: Лисавенко Василий Терентиев
Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов
Дочь: Лисавенко (Лисавенко (Лисофенко)) Евдокия Терентьева
Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов
Дочь: Лисавенко (Лисавенко (Лисофенко)) Марфа Терентиева
Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов
Дочь: Медведева (Лисавенко) Пелагея Терентьевна
Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов