село Новокарасук, село Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Новокарасук

Крутинский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Омский округ
1900Карасук, с. каз.при оз. Калыкульском.212135213277318Церковь православная 1.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Крутинский район
114468Новокарасуксело56°16'с.ш.71°48'в.д.O-42-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Крутинский муниципальный район, Новокарасукское сельское поселение
52626407101с Новокарасуксело
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