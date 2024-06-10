Лисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
12.02.1897
Старосолдатское, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.12.1897
Дочь: Лисавенко (Лисавенко (Лисофенко)) Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) (Копьева) Стефанида Лукиянова
Рождение ребёнка
23.04.1899
Сын: Лисавенко (Лисофенко) Георгий Андреев
Мать ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) (Копьева) Стефанида Лукиянова
Рождение ребёнка
11.06.1902
Мать ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) (Копьева) Стефанида Лукиянова
Рождение ребёнка
16.09.1905
Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Надежда
Мать ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) (Копьева) Стефанида Лукиянова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Лисавенко (Лисавенко (Лисофенко)) Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) (Копьева) Стефанида Лукиянова
Рождение ребёнка
28.04.1909
Сын: Лисавенко (Лисофенко) Николай Андреев
Мать ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) (Копьева) Стефанида Лукиянова
Смерть
Неизвестно