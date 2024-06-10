Лисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев

Лисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев

Место рождения

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов

Мать: Лисавенко (Соболева) Анастасия Андреева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
12.02.1897

Жена: Лисавенко (Лисофенко) (Копьева) Стефанида Лукиянова

Старосолдатское, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.12.1897

Дочь: Лисавенко (Лисавенко (Лисофенко)) Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) (Копьева) Стефанида Лукиянова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.04.1899

Сын: Лисавенко (Лисофенко) Георгий Андреев

Мать ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) (Копьева) Стефанида Лукиянова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.06.1902

Сын: Лисавенко Иван Андреев

Мать ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) (Копьева) Стефанида Лукиянова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
16.09.1905

Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Надежда

Мать ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) (Копьева) Стефанида Лукиянова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Лисавенко (Лисавенко (Лисофенко)) Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) (Копьева) Стефанида Лукиянова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.04.1909

Сын: Лисавенко (Лисофенко) Николай Андреев

Мать ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) (Копьева) Стефанида Лукиянова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.