Лисавенко (Лисофенко) (Копьева) Стефанида Лукиянова 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лисавенко (Лисофенко) (Копьева) Стефанида Лукиянова

Место рождения

Старосолдатское, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Старосолдатское, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
12.02.1897

Муж: Лисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев

Старосолдатское, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.12.1897

Дочь: Лисавенко (Лисавенко (Лисофенко)) Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.04.1899

Сын: Лисавенко (Лисофенко) Георгий Андреев

Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.06.1902

Сын: Лисавенко Иван Андреев

Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
16.09.1905

Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Надежда

Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Лисавенко (Лисавенко (Лисофенко)) Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.04.1909

Сын: Лисавенко (Лисофенко) Николай Андреев

Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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