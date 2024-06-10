Лисавенко (Лисофенко) (Копьева) Стефанида Лукиянова
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1897
Рождение ребёнка
20.12.1897
Дочь: Лисавенко (Лисавенко (Лисофенко)) Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев
Рождение ребёнка
23.04.1899
Сын: Лисавенко (Лисофенко) Георгий Андреев
Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев
Рождение ребёнка
11.06.1902
Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев
Рождение ребёнка
16.09.1905
Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Надежда
Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Лисавенко (Лисавенко (Лисофенко)) Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев
Рождение ребёнка
28.04.1909
Сын: Лисавенко (Лисофенко) Николай Андреев
Отец ребёнка: Лисавенко (Лисофенко) Андрей Терентьев
Смерть
Неизвестно