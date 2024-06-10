Лисавенко Семен Константинов 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лисавенко Семен Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

22.02.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Лисавенко Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Фекла Семенова

Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов

Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Лисавенко Яков Семенов

Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1864

Сын: Лисавенко Тимофей Семенов

Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова

Рождение ребёнка
12.03.1865

Сын: Лисавенко Кирилл Семенов

Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Лисавенко Василий Семенов

Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
30.09.1869

Сын: Лисавенко Роман Семенов

Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.06.1871

Сын: Лисавенко (Лисофенко) Петр Семенов

Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Неонилла Семеновна

Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.12.1874

Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Анна Семенова

Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
12.06.1876

Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Акилина Семенова

Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.09.1878

Дочь: Лаптева (Лисавенко) Евфимия Семеновна

Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
22.02.1882
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: горячка

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