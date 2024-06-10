Лисавенко Семен Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти22.02.1882
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Отец: Лисавенко Константин
Мать: не указана
Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Фекла Семенова
Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова
Сын: Лисавенко (Лисофенко) Терентий Семенов
Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова
Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова
Сын: Лисавенко Тимофей Семенов
Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова
Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова
Сын: Лисавенко Василий Семенов
Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова
Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова
Сын: Лисавенко (Лисофенко) Петр Семенов
Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова
Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Неонилла Семеновна
Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова
Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Анна Семенова
Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова
Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Акилина Семенова
Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова
Дочь: Лаптева (Лисавенко) Евфимия Семеновна
Мать ребёнка: Лисавенко Ксения Иванова