Лисофенко Иван
Место рождения
Дата рождения26.08.1916
Дата смерти03.09.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Рождение ребёнка
27.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисофенко Августа Егоровна
Рождение ребёнка
27.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лисофенко Августа Егоровна
Военная награда
06.04.1985
Смерть
03.09.1998
Свердловская область