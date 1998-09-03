Лисофенко Иван 26.08.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛисофенко Иван

Лисофенко Иван

Место рождения

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

26.08.1916

Дата смерти

03.09.1998

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1916

Отец: Лисавенко Василий Терентиев

Мать: Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисофенко Августа Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Рождение ребёнка
27.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисофенко Августа Егоровна

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лисофенко Августа Егоровна

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Военная награда
06.04.1985
Смерть
03.09.1998
Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.