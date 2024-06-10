Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева

Место рождения

Старый Конкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Конкуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисофенко (Лисофенко) Мария

Отец ребёнка: Лисавенко Василий Терентиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисавенко Василий Терентиев

Рождение ребёнка
19.02.1907

Сын: Лисавенко Прокопий Васильев

Отец ребёнка: Лисавенко Василий Терентиев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.02.1908

Сын: Лисавенко Иван Васильев

Отец ребёнка: Лисавенко Василий Терентиев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.10.1909

Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Параскева Васильева

Отец ребёнка: Лисавенко Василий Терентиев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Лисофенко Фокий (Факей)

Отец ребёнка: Лисавенко Василий Терентиев

Рождение ребёнка
26.08.1916

Сын: Лисофенко Иван

Отец ребёнка: Лисавенко Василий Терентиев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.11.1918

Дочь: Лисофенко (Лисофенко) Екатерина

Отец ребёнка: Лисавенко Василий Терентиев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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