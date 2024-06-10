Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисофенко (Лисофенко) Мария
Отец ребёнка: Лисавенко Василий Терентиев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1907
Сын: Лисавенко Прокопий Васильев
Отец ребёнка: Лисавенко Василий Терентиев
Рождение ребёнка
09.02.1908
Отец ребёнка: Лисавенко Василий Терентиев
Рождение ребёнка
10.10.1909
Дочь: Лисавенко (Лисавенко) Параскева Васильева
Отец ребёнка: Лисавенко Василий Терентиев
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Лисавенко Василий Терентиев
Рождение ребёнка
26.08.1916
Сын: Лисофенко Иван
Отец ребёнка: Лисавенко Василий Терентиев
Рождение ребёнка
18.11.1918
Дочь: Лисофенко (Лисофенко) Екатерина
Отец ребёнка: Лисавенко Василий Терентиев
Смерть
Неизвестно