Лисавенко Прокопий Васильев
Место рождения
Дата рождения19.02.1907
Дата смерти28.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисофенко Семен
Мать ребёнка: Молокова (Сафронова) Аграфена (Агриппина)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Лисофенко Николай
Мать ребёнка: Молокова (Сафронова) Аграфена (Агриппина)
Рождение ребёнка
17.07.1931
Сын: Лисофенко Владимир
Мать ребёнка: Молокова (Сафронова) Аграфена (Агриппина)
Рождение ребёнка
1934
Сын: Лисофенко Михаил
Мать ребёнка: Молокова (Сафронова) Аграфена (Агриппина)
Рождение ребёнка
05.05.1936
Сын: Лисофенко Александр
Мать ребёнка: Молокова (Сафронова) Аграфена (Агриппина)
Рождение ребёнка
08.03.1938
Сын: Лисофенко Геннадий
Мать ребёнка: Молокова (Сафронова) Аграфена (Агриппина)
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Лисофенко (Лисофенко) Зоя
Мать ребёнка: Молокова (Сафронова) Аграфена (Агриппина)
бабушкина близняшка
Рождение ребёнка
17.07.1941
Дочь: Шагабутдинова (Лисофенко) Галина
Мать ребёнка: Молокова (Сафронова) Аграфена (Агриппина)
Смерть
28.08.1943
Украина
Похороны
1943
Змиевский р-н, с. Тарановка, центр села