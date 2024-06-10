Лисавенко Прокопий Васильев 19.02.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лисавенко Прокопий Васильев

Место рождения

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

19.02.1907

Дата смерти

28.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1907

Отец: Лисавенко Василий Терентиев

Мать: Лисовенко (Лукианова) Анна Антониева

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисофенко Семен

Мать ребёнка: Молокова (Сафронова) Аграфена (Агриппина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молокова (Сафронова) Аграфена (Агриппина)

Рождение ребёнка
1930

Сын: Лисофенко Николай

Мать ребёнка: Молокова (Сафронова) Аграфена (Агриппина)

Рождение ребёнка
17.07.1931

Сын: Лисофенко Владимир

Мать ребёнка: Молокова (Сафронова) Аграфена (Агриппина)

Рождение ребёнка
1934

Сын: Лисофенко Михаил

Мать ребёнка: Молокова (Сафронова) Аграфена (Агриппина)

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.05.1936

Сын: Лисофенко Александр

Мать ребёнка: Молокова (Сафронова) Аграфена (Агриппина)

Рождение ребёнка
08.03.1938

Сын: Лисофенко Геннадий

Мать ребёнка: Молокова (Сафронова) Аграфена (Агриппина)

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Лисофенко (Лисофенко) Зоя

Мать ребёнка: Молокова (Сафронова) Аграфена (Агриппина)

бабушкина близняшка
Рождение ребёнка
17.07.1941

Дочь: Шагабутдинова (Лисофенко) Галина

Мать ребёнка: Молокова (Сафронова) Аграфена (Агриппина)

Смерть
28.08.1943
Украина
Похороны
1943
Змиевский р-н, с. Тарановка, центр села

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