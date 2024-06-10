Лисофенко Августа Егоровна 27.07.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лисофенко Августа Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисофенко Иван

Рождение ребёнка
27.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисофенко Иван

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лисофенко Иван

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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