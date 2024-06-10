Лисофенко Августа Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лисофенко Иван
Рождение ребёнка
27.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисофенко Иван
Рождение ребёнка
27.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лисофенко Иван
Смерть
Неизвестно