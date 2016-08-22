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Мышов Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1934

Дата смерти

22.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1934

Отец: Мышов Пётр Герасимович

Мать: Мышова София Леонтьевна

Рождение ребёнка
30.03.1965

Дочь: Атласкина Элла Сергеевна

Мать ребёнка: Мышова Валентина

Рождение ребёнка
1967

Сын: Мышов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Мышова Валентина

Рождение ребёнка
17.01.1970

Сын: Мышов Олег Сергеевич

Мать ребёнка: Мышова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немчинова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Мышова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Мышова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышова Валентина

Смерть
22.08.2016
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