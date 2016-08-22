Мышов Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1934
Дата смерти22.08.2016
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1934
Отец: Мышов Пётр Герасимович
Мать: Мышова София Леонтьевна
Рождение ребёнка
30.03.1965
Дочь: Атласкина Элла Сергеевна
Мать ребёнка: Мышова Валентина
Рождение ребёнка
1967
Мать ребёнка: Мышова Валентина
Рождение ребёнка
17.01.1970
Сын: Мышов Олег Сергеевич
Мать ребёнка: Мышова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немчинова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Мышова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Мышова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мышова Валентина
Смерть
22.08.2016