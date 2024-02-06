Мышова София Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышова София Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1929

Сын: Мышов Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Мышов Пётр Герасимович

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1934

Сын: Мышов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Мышов Пётр Герасимович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Журавлева Елена Петровна

Отец ребёнка: Мышов Пётр Герасимович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Андреева Валентина Петровна

Отец ребёнка: Мышов Пётр Герасимович

Рождение ребёнка
15.02.1942

Сын: Мышов Валерий Петрович

Отец ребёнка: Мышов Пётр Герасимович

Рождение ребёнка
10.09.1946

Дочь: Степанова Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Мышов Пётр Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мышов Пётр Герасимович

Смерть
Неизвестно
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