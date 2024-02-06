Мышова София Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1929
Сын: Мышов Фёдор Петрович
Отец ребёнка: Мышов Пётр Герасимович
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1934
Отец ребёнка: Мышов Пётр Герасимович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Журавлева Елена Петровна
Отец ребёнка: Мышов Пётр Герасимович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Андреева Валентина Петровна
Отец ребёнка: Мышов Пётр Герасимович
Рождение ребёнка
15.02.1942
Отец ребёнка: Мышов Пётр Герасимович
Рождение ребёнка
10.09.1946
Дочь: Степанова Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Мышов Пётр Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно