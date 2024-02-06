Журавлева (Мышова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Мышова) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Около 2005

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Мышов Пётр Герасимович

Мать: Мышова София Леонтьевна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Журавлев Олег Исаевич

Отец ребёнка: Журавлёв Исай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Исаевна

Отец ребёнка: Журавлёв Исай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Юрий Исаевич

Отец ребёнка: Журавлёв Исай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ира Исаевна

Отец ребёнка: Журавлёв Исай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлёв Исай

Смерть
Около 2005
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