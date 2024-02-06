Журавлева (Мышова) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиОколо 2005
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Мышов Пётр Герасимович
Мать: Мышова София Леонтьевна
Рождение ребёнка
1959
Отец ребёнка: Журавлёв Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Исаевна
Отец ребёнка: Журавлёв Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Журавлёв Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ира Исаевна
Отец ребёнка: Журавлёв Исай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавлёв Исай
Смерть
Около 2005