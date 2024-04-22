Мышов Пётр Герасимович
Место рождения
Дата рождения10.01.1906
Дата смерти09.05.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1906
Отец: Федотов Герасим Федотович
Мать: Федотова Хапипе
Рождение ребёнка
10.02.1929
Сын: Мышов Фёдор Петрович
Мать ребёнка: Мышова София Леонтьевна
Рождение ребёнка
01.09.1934
Мать ребёнка: Мышова София Леонтьевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Журавлева Елена Петровна
Мать ребёнка: Мышова София Леонтьевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Андреева Валентина Петровна
Мать ребёнка: Мышова София Леонтьевна
Военная служба
26.07.1941
Чкаловский рвк
Награда
31.10.1941
Медаль «За отвагу»
Рождение ребёнка
15.02.1942
Мать ребёнка: Мышова София Леонтьевна
Рождение ребёнка
10.09.1946
Дочь: Степанова Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Мышова София Леонтьевна
Награда
06.04.1985
Орден отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мышова София Леонтьевна
Награда
Неизвестно
Медаль «За оборону Ленинграда»
Смерть
09.05.1986