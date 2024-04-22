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Мышов Пётр Герасимович

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Место рождения

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

10.01.1906

Дата смерти

09.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1906

Отец: Федотов Герасим Федотович

Мать: Федотова Хапипе

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.02.1929

Сын: Мышов Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Мышова София Леонтьевна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1934

Сын: Мышов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Мышова София Леонтьевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Журавлева Елена Петровна

Мать ребёнка: Мышова София Леонтьевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Андреева Валентина Петровна

Мать ребёнка: Мышова София Леонтьевна

Военная служба
26.07.1941
Чкаловский рвк
Награда
31.10.1941
Медаль «За отвагу»
Рождение ребёнка
15.02.1942

Сын: Мышов Валерий Петрович

Мать ребёнка: Мышова София Леонтьевна

Рождение ребёнка
10.09.1946

Дочь: Степанова Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Мышова София Леонтьевна

Награда
06.04.1985
Орден отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышова София Леонтьевна

Награда
Неизвестно
Медаль «За оборону Ленинграда»
Смерть
09.05.1986
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
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