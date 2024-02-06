Андреева (Мышова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Мышова) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Мышов Пётр Герасимович

Мать: Мышова София Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абаштова Сергеевна

Отец ребёнка: Андреев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Сергеевна

Отец ребёнка: Андреев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Сергеевич

Отец ребёнка: Андреев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Андреев Сергей

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