Андреева (Мышова) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Мышов Пётр Герасимович
Мать: Мышова София Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абаштова Сергеевна
Отец ребёнка: Андреев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Сергеевна
Отец ребёнка: Андреев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Сергеевич
Отец ребёнка: Андреев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Сергей