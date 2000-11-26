Мышов Фёдор Петрович
Место рождения
Дата рождения10.02.1929
Дата смерти26.11.2000
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1929
Отец: Мышов Пётр Герасимович
Мать: Мышова София Леонтьевна
Рождение ребёнка
25.02.1955
Мать ребёнка: Мышова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
02.04.1957
Дочь: Макарова Галина Фёдоровна
Мать ребёнка: Мышова Валентина Михайловна
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1959
Сын: Мышов Юрий Фёдорович
Мать ребёнка: Мышова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
27.04.1962
Дочь: Зимина Фаина Фёдоровна
Мать ребёнка: Мышова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
02.05.1964
Мать ребёнка: Мышова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
20.08.1966
Сын: Мышов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Мышова Валентина Михайловна
Бракосочетание
После 1978
Жена: Мышова Клавдия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.2000