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Мышов Фёдор Петрович

Место рождения

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

10.02.1929

Дата смерти

26.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1929

Отец: Мышов Пётр Герасимович

Мать: Мышова София Леонтьевна

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1955

Сын: Мышов Анатолий Фёдорович

Мать ребёнка: Мышова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
02.04.1957

Дочь: Макарова Галина Фёдоровна

Мать ребёнка: Мышова Валентина Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1959

Сын: Мышов Юрий Фёдорович

Мать ребёнка: Мышова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
27.04.1962

Дочь: Зимина Фаина Фёдоровна

Мать ребёнка: Мышова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
02.05.1964

Сын: Мышов Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Мышова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
20.08.1966

Сын: Мышов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Мышова Валентина Михайловна

Бракосочетание
После 1978

Жена: Мышова Клавдия Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышова Валентина Михайловна

Смерть
26.11.2000
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