Мышова (Зайцева) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышова (Зайцева) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1928

Дата смерти

02.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1955

Сын: Мышов Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Мышов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
02.04.1957

Дочь: Макарова Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Мышов Фёдор Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1959

Сын: Мышов Юрий Фёдорович

Отец ребёнка: Мышов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
27.04.1962

Дочь: Зимина Фаина Фёдоровна

Отец ребёнка: Мышов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
02.05.1964

Сын: Мышов Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Мышов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
20.08.1966

Сын: Мышов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Мышов Фёдор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мышов Фёдор Петрович

Смерть
02.02.1978
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