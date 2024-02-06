Мышова (Зайцева) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1928
Дата смерти02.02.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1955
Отец ребёнка: Мышов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
02.04.1957
Дочь: Макарова Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Мышов Фёдор Петрович
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1959
Сын: Мышов Юрий Фёдорович
Отец ребёнка: Мышов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
27.04.1962
Дочь: Зимина Фаина Фёдоровна
Отец ребёнка: Мышов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
02.05.1964
Отец ребёнка: Мышов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
20.08.1966
Сын: Мышов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Мышов Фёдор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мышов Фёдор Петрович
Смерть
02.02.1978