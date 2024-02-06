Журавлёв Исай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1959
Мать ребёнка: Журавлева Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Исаевна
Мать ребёнка: Журавлева Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Журавлева Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ира Исаевна
Мать ребёнка: Журавлева Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлева Елена Петровна
Смерть
Неизвестно