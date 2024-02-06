Журавлёв Исай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёв Исай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Журавлев Олег Исаевич

Мать ребёнка: Журавлева Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Исаевна

Мать ребёнка: Журавлева Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Юрий Исаевич

Мать ребёнка: Журавлева Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ира Исаевна

Мать ребёнка: Журавлева Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Елена Петровна

Смерть
Неизвестно
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