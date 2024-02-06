Атласкина (Мышова) Элла Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1965
Отец: Мышов Сергей Петрович
Мать: Мышова Валентина
Рождение ребёнка
01.01.1988
Дочь: Кошмаркина Марина Владимировна
Отец ребёнка: Атласкин Владимир
Рождение ребёнка
08.09.1989
Дочь: Иванова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Атласкин Владимир
Ядринский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Атласкин Владимир