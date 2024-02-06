Атласкина (Мышова) Элла Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атласкина (Мышова) Элла Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1965

Отец: Мышов Сергей Петрович

Мать: Мышова Валентина

Рождение ребёнка
01.01.1988

Дочь: Кошмаркина Марина Владимировна

Отец ребёнка: Атласкин Владимир

Рождение ребёнка
08.09.1989

Дочь: Иванова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Атласкин Владимир

Ядринский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атласкин Владимир

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