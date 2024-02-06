Иванова (Атласкина) Татьяна Владимировна
Место рожденияЯдринский район
Дата рождения08.09.1989
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1989
Отец: Атласкин Владимир
Мать: Атласкина Элла Сергеевна
Ядринский район
Рождение ребёнка
13.05.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Олег
Место жительства
Неизвестно