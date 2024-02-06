Иванова (Атласкина) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Атласкина) Татьяна Владимировна

Место рождения

Ядринский район

Дата рождения

08.09.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

1965 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1989

Отец: Атласкин Владимир

Мать: Атласкина Элла Сергеевна

Ядринский район
Рождение ребёнка
13.05.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Олег

Место жительства
Неизвестно
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