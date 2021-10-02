Мышова (Кадушкина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышова (Кадушкина) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1938

Дата смерти

02.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1965

Дочь: Атласкина Элла Сергеевна

Отец ребёнка: Мышов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1967

Сын: Мышов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Мышов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
17.01.1970

Сын: Мышов Олег Сергеевич

Отец ребёнка: Мышов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немчинова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Мышов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Мышов Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мышов Сергей Петрович

Смерть
02.10.2021
Причина смерти: Болезнь | COVID-19
Похороны
Неизвестно
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
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