Мышова (Кадушкина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1938
Дата смерти02.10.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.03.1965
Дочь: Атласкина Элла Сергеевна
Отец ребёнка: Мышов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1967
Отец ребёнка: Мышов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
17.01.1970
Сын: Мышов Олег Сергеевич
Отец ребёнка: Мышов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немчинова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Мышов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Мышов Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.2021
Причина смерти: Болезнь | COVID-19
Похороны
Неизвестно
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика