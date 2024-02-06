Степанова (Мышова) Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Мышова) Елизавета Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мышов Сергей Петрович

Мать: Мышова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Степанов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лябукова Эля Николаевна

Отец ребёнка: Степанов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Степанов Николай

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