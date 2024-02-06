Степанов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Степанова Елизавета Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лябукова Эля Николаевна
Мать ребёнка: Степанова Елизавета Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Степанова Елизавета Сергеевна