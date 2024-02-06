Мышов Олег Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышов Олег Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1970

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1970

Отец: Мышов Сергей Петрович

Мать: Мышова Валентина

Рождение ребёнка
26.04.2002

Сын: Мышов Сергей Олегович

Мать ребёнка: Мышова Надежда

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мышова Надежда

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