Блинов Иван Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Блинов Иван Иванович
Мать ребёнка: Блинова Ульяна
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Блинов Анфиноген Иванович
Мать ребёнка: Блинова Ульяна
Рождение ребёнка
1805 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ульяна
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Ульяна
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Ульяна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ульяна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ульяна
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Ульяна
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Блинов Петр Иванович
Мать ребёнка: Блинова Ульяна
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Ульяна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно