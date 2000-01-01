Блинов Иван Ермилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Иван Ермилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: Блинов Ермил Логинович

Мать: Блинова Параскева Андреяновна

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Блинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Блинова Ульяна

Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Блинов Анфиноген Иванович

Мать ребёнка: Блинова Ульяна

Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Блинов Николай Иванович

Мать ребёнка: Блинова Ульяна

Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Ульяна

Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Ульяна

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Блинов Назар Иванович

Мать ребёнка: Блинова Ульяна

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Блинов Антип Иванович

Мать ребёнка: Блинова Ульяна

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Ульяна

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Блинов Петр Иванович

Мать ребёнка: Блинова Ульяна

Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Ульяна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно
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