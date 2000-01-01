Блинов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.
Отец: Блинов Иван Ермилович
Мать: Блинова Ульяна
Рождение ребёнка
1820 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евдокия
Рождение ребёнка
1827 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евдокия
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Евдокия
Смерть
Неизвестно