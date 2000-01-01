Блинов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: Блинов Иван Ермилович

Мать: Блинова Ульяна

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Блинов Антон Иванович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия

Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Блинов Захар Иванович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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