Блинов Анфиноген Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Анфиноген Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: Блинов Иван Ермилович

Мать: Блинова Ульяна

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Блинов Прокопей Афиногеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Блинов Яков Афиногеньевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Ульяния

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно
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