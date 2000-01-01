Блинов Анфиноген Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: Блинов Иван Ермилович
Мать: Блинова Ульяна
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Блинов Прокопей Афиногеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Блинов Яков Афиногеньевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Ульяния
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно