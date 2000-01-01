Блинова (Коновалова) Параскева Андреяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Блинов Афонасей Ермилович
Отец ребёнка: Блинов Ермил Логинович
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Агафия Ермиловна
Отец ребёнка: Блинов Ермил Логинович
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Агафия Ермиловна
Отец ребёнка: Блинов Ермил Логинович
Рождение ребёнка
1786 ст.
Отец ребёнка: Блинов Ермил Логинович
Рождение ребёнка
1790 ст.
Отец ребёнка: Блинов Ермил Логинович
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Блинов Афонасей Ермилович
Отец ребёнка: Блинов Ермил Логинович
Рождение ребёнка
1792 ст.
Отец ребёнка: Блинов Ермил Логинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно