Блинова (Коновалова) Параскева Андреяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Коновалова) Параскева Андреяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Блинов Афонасей Ермилович

Отец ребёнка: Блинов Ермил Логинович

Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Агафия Ермиловна

Отец ребёнка: Блинов Ермил Логинович

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Агафия Ермиловна

Отец ребёнка: Блинов Ермил Логинович

Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Блинов Иван Ермилович

Отец ребёнка: Блинов Ермил Логинович

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Блинов Зиновей Ермилович

Отец ребёнка: Блинов Ермил Логинович

Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Блинов Афонасей Ермилович

Отец ребёнка: Блинов Ермил Логинович

Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Блинов Кирило Ермилович

Отец ребёнка: Блинов Ермил Логинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Ермил Логинович

Смерть
Неизвестно
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