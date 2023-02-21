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Блинов Ермил Логинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

1814 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: Блинов Логин Антипович

Мать: Блинова Ксения Филиповна

Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Блинов Афонасей Ермилович

Мать ребёнка: Блинова Параскева Андреяновна

Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Агафия Ермиловна

Мать ребёнка: Блинова Параскева Андреяновна

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Агафия Ермиловна

Мать ребёнка: Блинова Параскева Андреяновна

Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Блинов Иван Ермилович

Мать ребёнка: Блинова Параскева Андреяновна

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Блинов Зиновей Ермилович

Мать ребёнка: Блинова Параскева Андреяновна

Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Блинов Афонасей Ермилович

Мать ребёнка: Блинова Параскева Андреяновна

Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Блинов Кирило Ермилович

Мать ребёнка: Блинова Параскева Андреяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Параскева Андреяновна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
1814 ст.
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