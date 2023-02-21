Блинов Ермил Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754 ст.
Дата смерти1814 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.
Отец: Блинов Логин Антипович
Мать: Блинова Ксения Филиповна
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Блинов Афонасей Ермилович
Мать ребёнка: Блинова Параскева Андреяновна
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Агафия Ермиловна
Мать ребёнка: Блинова Параскева Андреяновна
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Агафия Ермиловна
Мать ребёнка: Блинова Параскева Андреяновна
Рождение ребёнка
1786 ст.
Мать ребёнка: Блинова Параскева Андреяновна
Рождение ребёнка
1790 ст.
Мать ребёнка: Блинова Параскева Андреяновна
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Блинов Афонасей Ермилович
Мать ребёнка: Блинова Параскева Андреяновна
Рождение ребёнка
1792 ст.
Мать ребёнка: Блинова Параскева Андреяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
1814 ст.