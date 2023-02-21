Блинова (Тюлькина) Ксения Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722 ст.
Дата смерти1793 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1745 ст.
Отец ребёнка: Блинов Логин Антипович
Рождение ребёнка
1747 ст.
Отец ребёнка: Блинов Логин Антипович
Рождение ребёнка
1751 ст.
Дочь: Федосия Логиновна
Отец ребёнка: Блинов Логин Антипович
Рождение ребёнка
1754 ст.
Отец ребёнка: Блинов Логин Антипович
Рождение ребёнка
1758 ст.
Отец ребёнка: Блинов Логин Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793 ст.