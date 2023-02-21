Блинова (Тюлькина) Ксения Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Тюлькина) Ксения Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

1793 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745 ст.

Сын: Блинов Данило Логинович

Отец ребёнка: Блинов Логин Антипович

Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Блинов Иван Логинович

Отец ребёнка: Блинов Логин Антипович

Рождение ребёнка
1751 ст.

Дочь: Федосия Логиновна

Отец ребёнка: Блинов Логин Антипович

Рождение ребёнка
1754 ст.

Сын: Блинов Ермил Логинович

Отец ребёнка: Блинов Логин Антипович

Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Блинов Гаврило Логинович

Отец ребёнка: Блинов Логин Антипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Логин Антипович

Смерть
1793 ст.
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