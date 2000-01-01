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Блинов Логин Антипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724 ст.

Дата смерти

До 1782 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724 ст.

Отец: Блинов Антипа Родионович

Мать: Блинова Евдокия Козьминична

Рождение ребёнка
1745 ст.

Сын: Блинов Данило Логинович

Мать ребёнка: Блинова Ксения Филиповна

Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Блинов Иван Логинович

Мать ребёнка: Блинова Ксения Филиповна

Рождение ребёнка
1751 ст.

Дочь: Федосия Логиновна

Мать ребёнка: Блинова Ксения Филиповна

Рождение ребёнка
1754 ст.

Сын: Блинов Ермил Логинович

Мать ребёнка: Блинова Ксения Филиповна

Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Блинов Гаврило Логинович

Мать ребёнка: Блинова Ксения Филиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Ксения Филиповна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
До 1782 ст.
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