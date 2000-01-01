Блинов Логин Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724 ст.
Дата смертиДо 1782 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724 ст.
Рождение ребёнка
1745 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ксения Филиповна
Рождение ребёнка
1747 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ксения Филиповна
Рождение ребёнка
1751 ст.
Дочь: Федосия Логиновна
Мать ребёнка: Блинова Ксения Филиповна
Рождение ребёнка
1754 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ксения Филиповна
Рождение ребёнка
1758 ст.
Мать ребёнка: Блинова Ксения Филиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Ксения Филиповна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
До 1782 ст.