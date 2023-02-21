Блинова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Блинов Иван Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Блинов Анфиноген Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович
Рождение ребёнка
1805 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович
Рождение ребёнка
1812 ст.
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Блинов Петр Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно