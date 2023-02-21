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Блинова Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Блинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович

Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Блинов Анфиноген Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович

Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Блинов Николай Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович

Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович

Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Блинов Антип Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Блинов Назар Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Блинов Петр Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович

Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Ермилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван Ермилович

Смерть
Неизвестно
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