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Харсунов Андрей Яковлевич

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Харсунов Яков Дмитриевич

Мать: Харсун Марина Максимовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.11.1840

Дочь: (харсунова Стефанида Андреевна

Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.09.1843

Дочь: Харсунова София Андреевна

Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.01.1848

Сын: Харсунов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.05.1850

Сын: Харсунов Константин Андреевич

Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.11.1855

Сын: Харсунов Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.11.1856

Сын: Харсунов Дамиан Андреевич

Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.01.1860

Сын: Харсунов Давид Андреевич

Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харсунова Анастасия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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