Харсунов Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Харсунов Яков Дмитриевич
Мать: Харсун Марина Максимовна
Рождение ребёнка
16.11.1840
Дочь: (харсунова Стефанида Андреевна
Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1843
Дочь: Харсунова София Андреевна
Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1848
Сын: Харсунов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1850
Сын: Харсунов Константин Андреевич
Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1855
Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1856
Сын: Харсунов Дамиан Андреевич
Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1860
Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно