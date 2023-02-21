Харсун Марина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харсун Марина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Харсунов Захар Яковлевич

Отец ребёнка: Харсунов Яков Дмитриевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
После 1811

Сын: Харсунов Антон ?

Отец ребёнка: Харсунов Яков Дмитриевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Харсунов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Харсунов Яков Дмитриевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Русаловская (харсунова Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Харсунов Яков Дмитриевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
30.12.1830

Сын: Харсунов Зотик Яковлевич

Отец ребёнка: Харсунов Яков Дмитриевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (харсунова Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Харсунов Яков Дмитриевич

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харсунов Яков Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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