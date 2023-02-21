Харсун Марина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Харсунов Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
После 1811
Сын: Харсунов Антон ?
Отец ребёнка: Харсунов Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Харсунов Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Харсунов Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Русаловская (харсунова Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Харсунов Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.12.1830
Отец ребёнка: Харсунов Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (харсунова Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Харсунов Яков Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно