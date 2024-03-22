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Харсунов Яков Дмитриевич

Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1787

Дата смерти

21.12.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Харсун Дмитрий Пархомович

Мать: не указана

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Харсунов Захар Яковлевич

Мать ребёнка: Харсун Марина Максимовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
После 1811

Сын: Харсунов Антон ?

Мать ребёнка: Харсун Марина Максимовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Харсунов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Харсун Марина Максимовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Русаловская (харсунова Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Харсун Марина Максимовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
30.12.1830

Сын: Харсунов Зотик Яковлевич

Мать ребёнка: Харсун Марина Максимовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (харсунова Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Харсун Марина Максимовна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харсун Марина Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
21.12.1840
Гусаково, Черкаська область
Причина смерти: натуральною болезнью
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