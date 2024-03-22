Харсунов Яков Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти21.12.1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Харсун Дмитрий Пархомович
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Харсун Марина Максимовна
Рождение ребёнка
После 1811
Сын: Харсунов Антон ?
Мать ребёнка: Харсун Марина Максимовна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Харсунов Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Харсун Марина Максимовна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Русаловская (харсунова Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Харсун Марина Максимовна
Рождение ребёнка
30.12.1830
Мать ребёнка: Харсун Марина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (харсунова Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Харсун Марина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харсун Марина Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.12.1840
Причина смерти: натуральною болезнью