Харсунов Дамиан Андреевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1856
Рождение ребёнка
14.03.1885
Сын: Харсунов Никифор Дамианович
Мать ребёнка: Харсунова Анна Захаровна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Харсунов Иосиф Дамианович
Мать ребёнка: Харсунова Анна Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харсунова Анна Захаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно