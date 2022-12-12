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Харсунов Дамиан Андреевич

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

02.11.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1856

Отец: Харсунов Андрей Яковлевич

Мать: Харсунова Анастасия Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.03.1885

Сын: Харсунов Никифор Дамианович

Мать ребёнка: Харсунова Анна Захаровна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Харсунов Иосиф Дамианович

Мать ребёнка: Харсунова Анна Захаровна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харсунова Анна Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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