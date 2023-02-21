Харсунова Анна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1885
Сын: Харсунов Никифор Дамианович
Отец ребёнка: Харсунов Дамиан Андреевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Харсунов Иосиф Дамианович
Отец ребёнка: Харсунов Дамиан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно