Харсунова Анна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харсунова Анна Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1885

Сын: Харсунов Никифор Дамианович

Отец ребёнка: Харсунов Дамиан Андреевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Харсунов Иосиф Дамианович

Отец ребёнка: Харсунов Дамиан Андреевич

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харсунов Дамиан Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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