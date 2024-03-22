Харсунова (Русаловская) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
16.11.1840
Дочь: (харсунова Стефанида Андреевна
Отец ребёнка: Харсунов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
14.09.1843
Дочь: Харсунова София Андреевна
Отец ребёнка: Харсунов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1848
Сын: Харсунов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Харсунов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
20.05.1850
Сын: Харсунов Константин Андреевич
Отец ребёнка: Харсунов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
03.11.1855
Отец ребёнка: Харсунов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
02.11.1856
Сын: Харсунов Дамиан Андреевич
Отец ребёнка: Харсунов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1860
Отец ребёнка: Харсунов Андрей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно