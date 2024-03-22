Харсунова (Русаловская) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харсунова (Русаловская) Анастасия Ивановна

Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.11.1840

Дочь: (харсунова Стефанида Андреевна

Отец ребёнка: Харсунов Андрей Яковлевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.09.1843

Дочь: Харсунова София Андреевна

Отец ребёнка: Харсунов Андрей Яковлевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.01.1848

Сын: Харсунов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Харсунов Андрей Яковлевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.05.1850

Сын: Харсунов Константин Андреевич

Отец ребёнка: Харсунов Андрей Яковлевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.11.1855

Сын: Харсунов Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Харсунов Андрей Яковлевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.11.1856

Сын: Харсунов Дамиан Андреевич

Отец ребёнка: Харсунов Андрей Яковлевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.01.1860

Сын: Харсунов Давид Андреевич

Отец ребёнка: Харсунов Андрей Яковлевич

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харсунов Андрей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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