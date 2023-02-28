Харсунов Константин Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1850
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (харсунова Анна Константиновна
Мать ребёнка: Харсунова Макрина Гавриловна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (харсунова Синклитикия Константиновна
Мать ребёнка: Харсунова Макрина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно