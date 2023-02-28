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Харсунов Константин Андреевич

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

20.05.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1850

Отец: Харсунов Андрей Яковлевич

Мать: Харсунова Анастасия Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (харсунова Анна Константиновна

Мать ребёнка: Харсунова Макрина Гавриловна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (харсунова Синклитикия Константиновна

Мать ребёнка: Харсунова Макрина Гавриловна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харсунова Макрина Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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