Харсунова Макрина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харсунова Макрина Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (харсунова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Харсунов Константин Андреевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (харсунова Синклитикия Константиновна

Отец ребёнка: Харсунов Константин Андреевич

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харсунов Константин Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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