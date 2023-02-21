Харсунова Макрина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (харсунова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Харсунов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (харсунова Синклитикия Константиновна
Отец ребёнка: Харсунов Константин Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно