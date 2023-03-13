Балакина (Щербакова) Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербаковъ Андрей
Мать: Щербакова Прасковья
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Юрина Ксения
Отец ребёнка: Балакинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
18.11.1872
Сын: Балакинъ Григорий
Отец ребёнка: Балакинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1876
Сын: Балакинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Балакинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
16.12.1883
Сын: Балакинъ Степанъ
Отец ребёнка: Балакинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
14.05.1888
Сын: Балакинъ Петръ
Отец ребёнка: Балакинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
27.09.1891
Дочь: Горшенина Устинья
Отец ребёнка: Балакинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
13.02.1894
Сын: Балакинъ Кириллъ
Отец ребёнка: Балакинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
05.08.1896
Сын: Балакинъ Лаврентий
Отец ребёнка: Балакинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балакинъ Никифоръ
Отец ребёнка: Балакинъ Филиппъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балакинъ Филиппъ