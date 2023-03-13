Балакина (Щербакова) Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина (Щербакова) Мавра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаковъ Андрей

Мать: Щербакова Прасковья

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Юрина Ксения

Отец ребёнка: Балакинъ Филиппъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1872

Сын: Балакинъ Григорий

Отец ребёнка: Балакинъ Филиппъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Балакинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Балакинъ Филиппъ

Рождение ребёнка
16.12.1883

Сын: Балакинъ Степанъ

Отец ребёнка: Балакинъ Филиппъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1888

Сын: Балакинъ Петръ

Отец ребёнка: Балакинъ Филиппъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1891

Дочь: Горшенина Устинья

Отец ребёнка: Балакинъ Филиппъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1894

Сын: Балакинъ Кириллъ

Отец ребёнка: Балакинъ Филиппъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1896

Сын: Балакинъ Лаврентий

Отец ребёнка: Балакинъ Филиппъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балакинъ Никифоръ

Отец ребёнка: Балакинъ Филиппъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакинъ Филиппъ

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